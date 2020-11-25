Konya'da 2,5 yılda kamulaştırmaya 205 milyon lira - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018 nisan ayı ile 2020 kasım ayı arasında kamulaştırmaya 205 milyon lira harcadıklarını belirtti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 31 ilçede büyük hizmetleri hayata geçirirken bir yandan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini belirtti.

Konya'yı geleceğe hazırlamak amacıyla önemli yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Kamulaştırmaları hemşehrilerimizle karşılıklı anlaşarak yapıyoruz. 2,5 senede şehrimiz genelinde kamulaştırmaya 205 milyon lira para harcadık. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. Bu konuda bize her zaman destek olan bütün hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz kaynakları şehrimizin sorunlarının çözümü için harcamaya devam edeceğiz."

Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Nisan 2018 ile Kasım 2020 tarihleri arasında yaptığı kamulaştırmalar şu şekilde:

"Seydişehir Seyit Harun Veli Türbesi çevresi, Şems-i Tebrizi Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ferhuniye Rekreasyon, Hadim Yer Köprü Şelalesi, YHT Gar Sahası, Başaralı Caddesi, Topraklık Caddesi, Erencik Caddesi, Abdülhamit Han Caddesi, Celaleddin Karatay Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi, tescilli binalar, ilçelerde muhtelif kamulaştırma ve satın almalar."