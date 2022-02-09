Üye Girişi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi - Son Dakika

Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi

09.02.2022 10:25
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.


Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi
YORUMLAR
500

Seydişehir, Altınekin, Ahırlı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement