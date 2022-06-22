Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

22.06.2022 14:33
Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

Konya'da polisin durdurduğu 2 kamyonda 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polisin durdurduğu 2 kamyonda 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri yürütülen çalışmalarda Ereğli yol uygulamasında şüphe üzerine 2 kamyonu durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda koliler halinde toplam 4 milyon 600 bin adet makaron ele geçirilirken, kamyon sürücüleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi Konya'da gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi Kulu'da 2022 yılının ilk arpa hasadı başladı Kulu'da 2022 yılının ilk arpa hasadı başladı
Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da 4 milyon 600 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement