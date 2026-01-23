Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar

Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar
23.01.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar
Haber Videosu

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiren 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmını başka bir istasyonun marketinde harcadıkları öğrenildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla kasadaki paraları alıp kaçan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla, başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde tabancayla akaryakıt istasyonun market bölümüne gelen kapüşonlu ve maskeli 2 kişi, silah doğrulttuğu kasadaki 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar da kasadaki 13 bin 900 TL'yi soygunculara verdi. Parayı alan 2 kişi, hızla uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS, 30 KAMERA KAYDIYLA İZ SÜRDÜ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahındaki 30 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek izleyip, iz sürdü. Yapılan araştırmada şüphelilerin A.K. (27), İ.K. (21) ile onlara yardımcı olan A.G. (48) ve S.K. (36) adlı kadın olduğu belirlendi. 4 kişi saklandıkları adreste gözaltına alındı.

MARKETTE HARCAMIŞLAR

Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla, başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden bisküvi, çikolata gibi ürünler aldığı ortaya çıktı. Kalan yaklaşık 10 bin TL'ye ise el konuldu.

'ÜFÜRÜKÇÜLÜK YAPMIŞ'

Şüphelilerden A.G.'nin para karşılığında muska ve büyü yaptığı iddiası üzerine hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan daha önce adli işlem başlatıldığı bildirildi. Suçlarını itiraf eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ereğli, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:19
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:23:01. #7.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.