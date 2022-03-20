SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi - Son Dakika
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SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi

20.03.2022 18:35

SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildiKONYA,(DHA)- Konya'da Amatör Küme A Grubunda Fuzulev Ömeranlıspor taraftarı sahayı girip Ilgın Belediyespor kalecisi Hakan Şimşek'e saldırdı.

SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi

KONYA,(DHA)- Konya'da Amatör Küme A Grubunda Fuzulev Ömeranlıspor taraftarı sahayı girip Ilgın Belediyespor kalecisi Hakan Şimşek'e saldırdı. Çıkan arbede sonucu diğer taraftarda taşkınlık yapınca, jandarma ve polis olaya müdahale edip tribünleri boşalttı. Olaylar yatıştıktan sonra Ilgın Belediyesporlu oyuncular, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek sahaya çıkmaması üzerine hakem Burak Kuş, maçı tatil etti. Ilgın Belediyesporlu futbolcular da polis kontrolünde Ilgın'a gitmek için yola çıktı.

Konya Amatör Küme A Grubu'nda Fuzulev Ömeranlıspor, bugün sahasında Ilgın Belediyespor ile karşılaştı. Maçın 76'ncı dakikasında Fuzulev Ömeranlıspor 2-1 öne geçti. Bu sırada sahaya inen Ömeranlısporlu bir taraftar, Ilgın Belediyespor kalecisi Hakan Şimşek'e saldırdı. Ardından saha içinde ve tribünlerde arbede çıktı. Jandarma ve polis müdahale edip, tribünleri boşaltırken taraftarların üzerinde bıçak bulundu. Olaylar yatıştıktan sonra Ilgın Belediyesporlu oyuncuların can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek sahaya çıkmaması üzerine hakem Burak Kuş, maçı tatil etti.

Yaşadıklarını anlatan Ilgın Belediyespor takım kaptanı Mesut Demir, "Maçın ilk yarısında bile taraftar taşkınlık yaptı. Sahaya bıçak attı. Devre arasında hocamıza ikinci yarı maça çıkmamak istediğimiz söyledik. Ancak bunun uygun olmayacağını düşünüp sahaya çıktık. Maçın 76'ncı dakikası rakip takım 2-1 öne geçti. Bu sırada bir Ömeranlıspor taraftarı sahaya girip kalecimiz Hakan Şimşek'e kafa attı. Sonra arbede çıktı. Tribünlerden sahaya inenler oldu. Sonra biz güçlükle kendimizi soyunda odasına attık. Orada bile can güvenliğimiz yoktu. Can güvenliğimiz olmadığı içinde tekrar sahaya çıkmadık. Çünkü taraftarın üzerinde bıçak vardı. Bıçakla bize saldırabilirlerdi. Şimdi de polis işliğinden stattan çıkıp, Ilgın ilçesine gidiyoruz" dedi. (DHA)

SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi
SPOR Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi

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Kaynak: DHA

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