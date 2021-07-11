Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Ayşe Yiğit'in yapılan kontrolde felç geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Durumu ağır olan hasta, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü.