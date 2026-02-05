Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası heyecanı

05.02.2026 15:29
TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bundan sonra bu tür organizasyonlara dünyada hazır olan bir Konya olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Eurosport'ta her gün yayın olması, bütün dünyanın gözünü Konya'ya çevirdi. Tabii ülkemizde de birçok medya şirketi günlük haber yaparak burayı tüm halka aktarıyor. Konya için de önemli bir tanıtım oldu. Bu yıl biliyorsunuz Bisiklet Avrupa Başkenti Konya. Bu başkentin Konya olduğu bir yerde Avrupa Şampiyonası'nın da burada olması, Konya'nın bu başkenti ne kadar hak ettiğini göstermiş olduk" dedi.

1-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Konya'daki velodromda gerçekleşiyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şampiyonanın başarılı geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"2022'de İslam Oyunları'yla başladığımız bu velodromdaki organizasyonlar, geçen yıl Dünya Uluslar Kupası'nda çok organizasyonu geride bırakmıştık. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'nı Konya'yla birlikte Sayın Valimizle, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Spor İl Müdürümüzle birlikte yapmanın mutluluğunu taşıyoruz. Bundan sonra bu tür organizasyonlara dünyada hazır olan bir Konya olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Eurosport'ta her gün yayın olması, bütün dünyanın gözünü Konya'ya çevirdi. Tabii ülkemizde de birçok medya şirketi günlük haber yaparak burayı tüm halka aktarıyor. Konya için de önemli bir tanıtım oldu. Bu yıl biliyorsunuz Bisiklet Avrupa Başkenti Konya. Bu başkentin Konya olduğu bir yerde Avrupa Şampiyonası'nın da burada olması, Konya'nın bu başkenti ne kadar hak ettiğini göstermiş olduk. Avrupa başkanı, çok kusursuz bir şampiyona gerçekleştiğini ve bütün Konya'ya, başta Valim, Belediye Başkanı ve İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler. Tabii biz bu organizasyonu yaparken bu velodromun yapılmasının talimatlarıyla bu velodromu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu spor organizasyonları, bilhassa bisiklet organizasyonlarını Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Onun liderliğinde çok güzel bir organizasyonu artık birazdan geride bırakmış olacağız."

'KONYA'DAN BİR YILDIZ DAHA ÇIKACAK'

Bisiklet yarışlarında yeni bir yıldızın doğacağını ifade eden Müftüoğlu, "Yeni bir gencimiz var, iki tane Avrupa madalyası var biliyorsunuz. Şimdi de geçen yıl sonuncu olduğu bu yarışlarda, bu yıl birisinde 10'daydı. Hakem yapmasaydı, madalyaya gidebilecek ya da ilk 5'te olabilecek bir performansı herkes gördü burada. Şimdi dünkü olimpik branş olan omniumda çok da güzel yarıştı. Dört yarışta biliyorsunuz, orada puan toplayarak geldiler. Gerçi bir tanesinde taktiksel bir şey oldu. O da yeni genç olduğu için ve 13'üncü bitirdi ki, bu olimpiyatlara gitmekle ilgili önemli bir başarı. Daha iki sene var. Konya'dan bir yıldız daha çıkacak: Ramazan Yılmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

