Konya'da baraja giren genç boğuldu - Son Dakika

Konya'da baraja giren genç boğuldu

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşları ile baraja gezmeye giden ve serinlemek amacı ile baraja giren genç boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Gökçehüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Nur Mustafa üç arkadaşı ile birlikte Gökçehüyük Barajına gezmeye gitti. Serinlemek amacıyla baraja giren Muhammed Nur Mustafa bir anda suyun içerisinde çırpınmaya başladı. Durumu gören arkadaşları Mustafa'yı kurtaramazken, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Muhammed Nur Mustafa'nın cansız bedeni yapılan çalışmayla Konya'dan gelen dalgıç ekibi tarafından çıkarıldı. Bu sırada Muhammed Nur Mustafa' nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.