Bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü - Son Dakika

Miras anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada H.G, kardeşine tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan sitenin bahçesinde H.G. (62) ile kardeşi Uğur G. (48) arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız