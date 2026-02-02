Konya\'da Bisiklet Şampiyonasında İki Dünya Rekoru

KONYA Olimpik Velodromu'nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın ikinci gününün sabah seansı kırılan dünya rekorlarıyla başladı. Kadınlar bireysel sprint ve kadınlar takım takip kategorilerinde toplam iki dünya rekoru kırıldı.

1 Şubat'ta başlayan ve 5 Şubat'ta sona erecek olan 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Avrupa'nın en iyi pist bisikletçilerini Konya'da buluşturuyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ikinci gün sabah seansında kadınlar bireysel sprint elemelerinde Büyük Britanyalı sporcu Emma Finucane, 9 bin 759 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Finucane, 2025 yılında yine Konya'da Çinli sporcu Liying Yuan tarafından 9 bin 976 saniyeyle kırılan dünya rekorunu geliştirmiş oldu.

Günün ikinci dünya rekoru ise kadınlar takım takip yarışında geldi. Kadrosunda 2024 yılında yol bisikleti kariyerini noktalayan Katie Archibald'ın da yer aldığı Büyük Britanya takımı, 4: 03.634'lük derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkekler takım takip elemelerinde Danimarka, dünya rekoru derecesi elde etti ancak kural ihlali nedeniyle bu sonuç dünya rekoru olarak tescil edilmedi.

Sabah seansında kadınlar ve erkekler kategorilerinde zamana karşı, bireysel sprint ve takım takip branşlarında eleme ve sıralama yarışları koşuldu.

Kadınlar bireysel sprint kategorisi elemelerinde Kadınlar bireysel sprint kategorisi elemelerinde Emma Finucane (Büyük Britanya), Lana Burlakova (AIN), Miriam Vece (İtalya), Lea Sophie Friedrich (Almanya), Hetty Van de Wouw (Hollanda), Alina Lysenko (AIN), Pauline Sophie Grabosch (Almanya) finale yükseldi.

Erkekler zamana karşı kategorisi elemelerinde ise Artsiom Zaitsau (AIN), Adam Rauschgold (Çekya), Fabio del Medico (İtalya), Maximilian Dörnbach (Almanya), Matteo Bianchi (İtalya), Joseph Truman (Büyük Britanya), David Peterka (Çekya) ve Etienne Oliviero (Fransa)finale kalmaya hak kazandı.

Kadınlar takım takip kategorisinde final eşleşmeleri İtalya–Fransa ve Büyük Britanya–Almanya şeklinde oluştu.

Şampiyonanın akşam seansı saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Akşam programında kadınlar bireysel sprint çeyrek final yarışları, erkekler puan yarışı, kadınlar eliminasyon yarışı, erkekler bireysel zamana karşı ile kadınlar ve erkekler takım takip finalleri yer alacak.

Saat 19.00'da başlayacak akşam seansında Mustafa Tarakçı, erkekler puan yarışında Türkiye'yi temsil edecek.