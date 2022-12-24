Konya'da kan donduran cinayet! İki kızını öldüren baba polise teslim oldu, işte ilk sözleri

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde oturan Yusuf El Ahmet (69), evinin yakınında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek kızlarını öldürdüğü iddiası ile teslim oldu.

CİNNET GETİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şahsın evine giderek incelemelerde bulunan polis ekipleri, kızları Kevser (17) ve Merve'nin cansız bedenine ulaştı. Yusuf El Ahmet'in alınan ilk ifadesinde, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet geçirdiğini, kendini kaybettiği için hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü söylediği öğrenildi.

Katil zanlısı baba Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.