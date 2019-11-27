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Konya'da dolandırıcılık iddiası

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Konya'da dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ilgın Sanayi Sitesinde bir esnaftan 4 bin 500 lira değerinde jeneratör alarak parasını banka hesabına göndereceklerini söyleyen şüpheliler, iş yerinden ayrıldı.

Paranın hesabına gelmediğini fark eden O. İ. durumu polise bildirdi.

Ilgın Emniyet Müdürlüğü Polis Karakolu Ekipleri hemen harekete geçerek çevre ilçelere konu ile ilgili bilgi verdi.

Kentteki MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri aracın ilçeden ayrıldığını tespit etti.

Yapılan teknik takip sonucu aracın Sarayönü'ne gittiği tespit edilerek, Jandarma ekiplerine bilgi verildi.

Jandarma ekipleri jeneratör ile birlikte araçta bulunan şüpheliler Ö. Ç (32), S. K. (30), B. T. (48), M. T. (22), A. T. (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bazılarının dolandırıcılık suçundan arama ve sabıka kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Ö.Ç. tutuklandı. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüpheliler, Konya'ya gönderildi.

Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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