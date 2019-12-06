Konya'da fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Konya'da, 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen grubu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, belirlediği 6 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, Süleyman O, Sercan O. ve Özlem K. ile yabancı uyruklu 2 kadın yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi ile 11 kadın, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilerin, fuhuş yaptırdıkları kadınların günlük kazançlarını yazdıkları 2 defter ile fuhuştan kazanıldığı değerlendiren yaklaşık 25 bin lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınların, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.