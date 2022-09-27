Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve ağır yaralı oldukları öğrenilen araçtaki 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Aksaray, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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