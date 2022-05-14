Konya'da hırsızlık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bir kişinin bankadan çektiği parasını çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

T.G, Selçuklu ilçesi İstanbul kara yolundaki bir bankadan çektiği 300 bin lira, aracının camı kırılarak çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İncelenen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarından eşkalleri belirlenen A.D, H.D, B.Ü. ve T.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, çalıntı plakalı aracın camlarına film çektirdikleri, T.G'yi de bu yöntemle 8 kilometre takip ederek içinde para bulunan çantayı çaldıkları öne sürüldü.

Zanlıların, hırsızlık sonrası başka bir araca binerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, kendilerine yardım edenlerin birinin evinde bir süre kaldıktan sonra başka bir aracın plakasını çalarak, kentten ayrılmaya çalıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve H.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.Ü. ve T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin, T.G'nin otomobilini takip edip para çantasını çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, T.G'nin park ettiği aracına yaklaşan bir kişinin ön camı kırıp para çantasını alması, ardından gizlenecekleri eve gitmeleri yer alıyor.