Konya'da hizmet veren Bilgehanelere bir yenisi daha eklendi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Atabey Gençlik Projesi" çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, yeni açılan Yavuz Sultan Selim şubesiyle 15 merkeze ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi için üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını belirtti.

Altay, Konya genelinde hizmet veren Bilgehanelerin önemli çalışmalar yaptığını vurgulayarak, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere katkı sağlamak için yeni Bilgehaneler açmayı sürdürdüklerini aktardı.

Konya merkezdeki şube sayısının 10'a, ilçelerle toplam 15'e yükseldiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Bilgehanemizin şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun ilgi gören kayıtların ardından eğitimlere başlıyoruz. Vaktini kaliteli ve gelişimine katkı sağlayan etkinliklerle geçirmek isteyen tüm yavrularımızı Bilgehanelere davet ediyorum."