Son Dakika Haberleri: Konya'da İki İş Yerine Kumar Baskını

Konya'da İki İş Yerine Kumar Baskını

42 dakika önce

Konya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

Konya'da İki İş Yerine Kumar Baskını, System.String[]
Konya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokağı'nda bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerini bir süre izleyen polisler, çok sayıda kişinin içeri girip çıktığını gördü ve baskın düzenledi.

İş yerinde tombala makinesi, tombala topları, kartlar ve pullar ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi.

- Kumar düzeneklerini duvarın içine gizlemişler

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ihbar üzerine Boyacıali Mahallesi'nde bir kahvehaneye baskın yaptı.

Kahvehanede yapılan aramalarda tombalanın duvarda açılan özel bir bölmeye gizlendiği belirlendi.

Kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye para cezası kesen polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Konya, 3. Sayfa
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