Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mert Sarıdoğan (58) yönetimindeki 06 HD 8010 plakalı otomobil, Tuzlukçu- Akşehir kara yolunun 25. kilometresinde Tuncay Mert (47) idaresindeki 42 UE 259 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Ömer Faruk Savaş hayatını kaybetti, sürücüler ve araçlarda bulunan Aysel Durmaz (36), Yasemin Ünal (28), Mehmet Buğdaycı (48) ile Ahmet (80), Huriye (57) ve Döndü Sarıdoğan (80) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:54 Kaynak: AA
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