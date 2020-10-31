Servis midibüsü araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan bir işçi servis midibüsü 1'i seyir halinde 7'si de yol kenarında park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail S. yönetimindeki 42 GBJ 88 plakalı Temsa marka servis midibüsü Atatürk Caddesi'nde seyir halinde iken eski belediye iş merkezi önündeki kavşağa geldiğinde, Fevzi B.'nin kullandığı Renault marka 37 GBJ 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından duramayan servis aracı, yeni belediye hizmet binası yakınında park halinde bulunan 1'i otobüs 7 araca çarpıp bir taşın üzerine tekerinin çıkması sonucu durabildi. Kazada park halindeki araçların bazılarında büyük çaplı maddi hasar oluşurken, çarptığı seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile bu araçta yolcu olarak bulunan Murat Kök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Midibüs sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlandığını ve kazayı hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. Hasarlı araçlar inceleme sonrası çekicilerle kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA