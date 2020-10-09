Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi

09.10.2020 10:51
Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi, System.String[]

KONYA'nın Beyşehir ve Çumra ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 65 tüfek, tüfek parçaları ve mermi ile çeşitli kaçak malzeme ele geçirildi.

KONYA'nın Beyşehir ve Çumra ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 65 tüfek, tüfek parçaları ve mermi ile çeşitli kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

? Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde kaçak silah üretimi yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada, 8'i yivsiz, 65 tüfek ile 137 tüfek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Çumra ilçesinde ise kaçak sigara ve mermi satıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 445 sarma kaçak tütün, 3 bin 450 kurusıkı tabanca mermisi, 9 bin 60 maytap, 48 havai fişek, 52 torpil, 30 dış mekan fişeği, 112 cinsel gücü artırıcı ilaç ve bin 374 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınıp, hakkında yasal işlem başlatıldı.


Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi
Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi

Pompalı Tüfek, Beyşehir, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Medeni kanunu eleştiren Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
"Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi         
10:21
Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı         
10:12
Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek         
09:57
İki kadın, evlerine gittikleri erkekleri Nuri Alço taktiğiyle tuzağa düşürüp soydu İki kadın, evlerine gittikleri erkekleri Nuri Alço taktiğiyle tuzağa düşürüp soydu         
09:56
Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı         
09:21
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Son başvuru tarihi 30 Ekim! TÜBİTAK'a 34 personel alınacak Son başvuru tarihi 30 Ekim! TÜBİTAK'a 34 personel alınacak         
08:17
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz         
21:54
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 11:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kaçak üretilen 65 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei