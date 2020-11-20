Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asım Aygül idaresindeki 42 ATN 21 plakalı kamyonetle İsmail Alkan'ın kullandığı 42 RK 558 plakalı otomobil, Beykonak yolu Eldeş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hakan Alkan ve Mehmet Emin Demir yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika