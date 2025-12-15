Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu - Son Dakika
Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
15.12.2025 00:23
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak yakınında bir kafede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu C.E. (31) bıçakla, M.U. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, C.E. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuklu, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Kavga, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu - Son Dakika

Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
