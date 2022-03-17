Konya'da "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Selçuk Üniversitesinde, "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanlığınca Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, öğrencilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) ve Basın İlan Kurumunun kurumsal yapısı ve işleyişi anlatıldı.

Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükrü Balcı, moderatörlüğünü yaptığı konferansın açılışında, üç kurumun üstlendiği sorumluluk ve yerine getirdiği görevlerin ülke açısından önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ise yerel, ulusal ve uluslararası medya ile pek çok açıdan ilişkilileri bulunduğunu ve çalışma alanlarının kesiştiğini söyledi.

Basın kartı ve akreditasyon gibi işlemleri yürüttüklerini aktaran Karabulut, "Ayrıca, meslek mensuplarının eğitimleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kitle iletişim araçlarında eğitici, öğretici, ufuk açıcı içeriklerin artırılmasına dönük çabalar yürütmekteyiz." ifadesini kullandı.

AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya da ajansın Türkiye'nin globalleşen dünyaya açılan yüzü olduğunu dile getirdi.

Dünyanın bir çok önemli olayı Anadolu Ajansından takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, kuruluşundan bugüne, hızlı, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla yaptığı yayınlarla, dünyanın en etkin haber ajanslarından biri haline geldi. Geçmişte dünya basınını birkaç uluslararası ajans domine ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız atılımlarla dünyada referans alınan en önemli ajanslardan biri haline geldik. Ürettiğimiz içerikler dünyada 6 bin mecra tarafından kullanılıyor."

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş ise "Kurumumuz, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmektedir. Gazete ve dergileri, dönemsel veya şikayete bağlı olarak mevzuat ve basın ahlak esasları kapsamında denetlemektedir." dedi.

Konferans, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Konferansı İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç da takip etti.