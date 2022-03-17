Konya'da "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı düzenlendi

17.03.2022 18:15
Konya'da "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı düzenlendi

Selçuk Üniversitesinde, "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesinde, "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanlığınca Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, öğrencilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı (AA) ve Basın İlan Kurumunun kurumsal yapısı ve işleyişi anlatıldı.

Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şükrü Balcı, moderatörlüğünü yaptığı konferansın açılışında, üç kurumun üstlendiği sorumluluk ve yerine getirdiği görevlerin ülke açısından önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ise yerel, ulusal ve uluslararası medya ile pek çok açıdan ilişkilileri bulunduğunu ve çalışma alanlarının kesiştiğini söyledi.

Basın kartı ve akreditasyon gibi işlemleri yürüttüklerini aktaran Karabulut, "Ayrıca, meslek mensuplarının eğitimleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kitle iletişim araçlarında eğitici, öğretici, ufuk açıcı içeriklerin artırılmasına dönük çabalar yürütmekteyiz." ifadesini kullandı.

AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya da ajansın Türkiye'nin globalleşen dünyaya açılan yüzü olduğunu dile getirdi.

Dünyanın bir çok önemli olayı Anadolu Ajansından takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, kuruluşundan bugüne, hızlı, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla yaptığı yayınlarla, dünyanın en etkin haber ajanslarından biri haline geldi. Geçmişte dünya basınını birkaç uluslararası ajans domine ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada yaptığımız atılımlarla dünyada referans alınan en önemli ajanslardan biri haline geldik. Ürettiğimiz içerikler dünyada 6 bin mecra tarafından kullanılıyor."

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş ise "Kurumumuz, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmektedir. Gazete ve dergileri, dönemsel veya şikayete bağlı olarak mevzuat ve basın ahlak esasları kapsamında denetlemektedir." dedi.

Konferans, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Konferansı İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç da takip etti.

YORUMLAR
500
Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli tutuklandı Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı, Selçuk, Konya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor' konferansı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:21:33. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da "Medya Kurumları İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluşuyor" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement