Konya'da otizmlilerin eğitiminde robotlardan faydalanılacak - Son Dakika
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Konya'da otizmlilerin eğitiminde robotlardan faydalanılacak

15.03.2022 15:37
Konya'da otizmlilerin eğitiminde robotlardan faydalanılacak

Akınsoft yazılım firmasınca kurulan insansı robot fabrikası "AkınRobotics"te tasarlanan Sosyal Robot Mini Ada, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin eğitiminde kullanılacak.

Akınsoft yazılım firmasınca kurulan insansı robot fabrikası "AkınRobotics"te tasarlanan Sosyal Robot Mini Ada, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin eğitiminde kullanılacak.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak ve Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, SOBE'de iş birliği protokolü imzaladı.

Ak, SOBE'nin Türkiye'nin en kapsamlı otizm merkezi olduğunu söyledi.

Bu alanda çocukların, ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret gösterdiklerini aktaran Ak, "SOBE, klasik otizm merkezlerinden farklı. Alanda rutinleşmiş eğitimin dışında neler yapabiliriz, alana daha fazla nasıl katkıda bulunabilirizin arayışındayız." dedi.

Ak, bu protokolle, robotların dahil olmasıyla otizm alanında büyük gelişme beklediklerini kaydetti.

Özgür Akın ise 26 yıldır yüksek teknoloji üreten Konya merkezli bir şirket olduklarını söyledi.

Akın, 34 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Bir yerde teknoloji, bir yerde ticaret ama onun ötesinde 'önce insan' ilkesini benimsiyoruz. Bu projeyi duyunca çok heyecanlandık. Umuyorum ki birlikte başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Bunun örnekleri dünyada var. Öğrencilerimiz, çocuklarımız üzerinde çok güzel etkiler alabiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

Otizmli öğrencilerin Sosyal Robot Mini Ada ile tanışması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Konya'da otizmlilerin eğitiminde robotlardan faydalanılacak

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Kaynak: AA

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