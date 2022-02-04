Konya'da otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Hüseyin Şahin idaresindeki 34 DVT 88 plakalı yolcu otobüsü, Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı'nda Cahit Erdoğmuş yönetimindeki 33 CUB 99 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa giren kamyona, yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor. Kazanın ardından iki araç da yıldan çıkıyor.