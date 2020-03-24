Konya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi

Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi

Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu

Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var