Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası

05.04.2022 15:03
Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanığa "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanığa "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mehmet Demirtaş'ın (18) öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Dereli, Ramazan Şaplak ve Ahmet Furkan Eryiğit ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı mütalaasında, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık Ramazan Şaplak, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanıklar Dereli ile Eryiğit de suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Şaplak, Dereli ve Eryiğit'e, maktul Mehmet Demirtaş'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, cezayı "haksız tahrik" indirimiyle 15'er yıla düşürdü.

Olay

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta 24 Ekim 2020'de Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, mahalledeki parkta yanındaki kızla tartışan Ramazan Şaplak'a müdahale etmiş, olay kavgaya dönüşmüştü.

Mehmet Demirtaş ve arkadaşları ile Ramazan Şaplak, Mustafa Dereli ve Ahmet Furkan Eryiğit parkta ertesi gün tekrar karşılaşınca yeniden kavga etmiş, bu sırada tüfekle ateş açılması sonucu Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.

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Mehmet Demirtaş, Ahmet Furkan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası - Son Dakika
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