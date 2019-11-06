Son Dakika Haberleri: Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulunması
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Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulunması

7 saat önce

Konya'da bir apartmanın girişinde terkedilmiş ikiz bebekler ile 2 yaşında bir çocuk bulunmasına ilişkin, Suriye uyruklu anne ve baba ile yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ile bir çocuk bulunması, System.String[]

Konya'da bir apartmanın girişinde terkedilmiş ikiz bebekler ile 2 yaşında bir çocuk bulunmasına ilişkin, Suriye uyruklu anne ve baba ile yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile bir erkek çocuğun bulunması üzerine polis, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen aileye ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda çocukların babasının Suriye uyruklu Muhammed El M, annesinin ise Rağde El M. olduğunu belirledi.

Harekete geçen polisler, anne ve baba ile 4 akrabayı gözaltına aldı. Boşanma aşamasında olduklarından çocukları sokağa terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attığı öğrenilen çift ile olaya karıştıkları iddia edilen 4 akraba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine 1 Kasım'da bırakılmış iki bebek ile bir erkek çocuğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuk ile bebekleri, beton zeminde serili karton üstünde bulmuş, sağlık ekipleri, yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocukları, ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüştü.

Sağlık problemi olmadığı anlaşılan çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek çocuk evlerine nakledilmişti.

Polis, kardeş oldukları tahmin edilen çocukların yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen ailesine ulaşmak için çalışma başlatmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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