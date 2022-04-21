Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü

21.04.2022 13:35
Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde su kanalına devrilen traktörden düşerek kafasını beton zemine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde su kanalına devrilen traktörden düşerek kafasını beton zemine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

Hasan Kılıçaslan (69) idaresindeki 42 ALE 091 plakalı traktör, Adsız Mahallesi 35608. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörden düşerek kafasını beton zemine çarptığı belirlenen sürücü Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıçaslan'ın cenazesi, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Genç adam traktör kazasında hayatını kaybetti Son dakika haber... Genç adam traktör kazasında hayatını kaybetti Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor Teravih sonrası közde çay ikramı geleneği sürüyor

Traktör, Akşehir, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da su kanalına devrilen traktörden düşen sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement