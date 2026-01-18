Konya'da Su Krizi İçin Önlemler Artıyor - Son Dakika
Konya'da Su Krizi İçin Önlemler Artıyor

18.01.2026 12:29
Konya'da kuraklığın etkisiyle barajlardaki su seviyesi düştü; ilave 84 kuyu açılacak.

KONYA Ovası'nda kurak geçen dönemin ardından barajlardaki su seviyesi düşünce yetkililer de önlemleri artırdı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü Ahmet Demir, "Konya merkez ilçeleri için 84 tane daha ilave kuyu açmamız gerektiğini tespit ettik. Günlük su ihtiyacını tespit ettikten sonra kuyuları açıp şebekeye de bağladıkö dedi.

Konya'nın son 60 yılda yağış alma oran yüzde 20 düştü. Özellikle geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle, kente içme suyu karşılayan barajlardan biri olan 36 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nda su seviyesi 1,5 milyon metreküplere kadar geriledi. Ancak son günlerde etkili olan yağışlar sayesinde barajın doluluk oranı 2,6 milyon metreküpe çıktı.

'SU KAYNAKLARIMIZIN CİDDİ BÖLÜMÜ AZALDI'

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, barajlardaki su miktarının ciddi manada gerilediğini belirterek, "Konya'ya içme suyu sağlayan Bağbaşı, Bozkır ve Altınapa barajımız var. Bağbaşı ve Bozkır barajları, Mavi Tünel Projesi kapsamında Konya'ya yıllık 100 milyon metreküp su verebilen barajlarımız. Ancak şu anda Bozkır'da yüzde 6'lardayız. Bağbaşı'nda ise yüzde 11 civarındayız. Kuraklık sebebiyle daha dip sulara kadar düştük. Altınapa Barajında ise yüzde 8'lerdeyiz. Dolayısıyla su kaynaklarımızın ciddi bir bölümü kuraklık sebebiyle azalmış oldu. Altınapa Barajı'nın toplam kapasitesi 36 milyon metreküp. 1,5 milyon metreküpe kadar düştü. Şu anda yağışlardan dolayı 2,6 milyon metreküp civarına yaklaşmaya başladıö diye konuştu.

SU KRİZİNİ ÖNLEMEK İÇİN 3 AYRI ALTERNATİF

Demir, "Mevsimlerin kurak geçeceği belliydi. Biz yıllara göre yağış periyotları ile ilgili bir grafikleme yaptık. Kriz döneminde Konya'yı susuz yaşatmamak için neler yaparız, diye bir çalışma yaptık. Üç farklı alternatiflerle çalıştık. Birincisi, barajlarda hiç su olmazsa ne kadar daha kuyu açarsak ihtiyacımızı karşılarız? İkincisi, barajlarda sular yarı oranda olursa kuyulardan ne kadarını çalıştırırsak rahat oluruz? Alternatif su olduğu zaman zaten sorun olmamış oluyor. Ama biz burada barajlara hiç su yokken ne yaparız hesabını yaparak, geçen yıldan bir planlama yaptık. Konya merkez ilçeleri için 84 tane daha ilave kuyu açmamız gerektiğini tespit ettik. Günlük su ihtiyacını tespit ettikten sonra kuyuları açıp şebekeye de bağladık. Bu sene inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Bu yıl içerisinde tamamlayacağımız projelerle, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir sorun gözükmüyorö ifadelerini kullandı.

'TOPYEKUN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR'

Vatandaşlara ve belediyeler su tasarrufu konusunda önemli görevler düştüğünü belirten Ahmet Demir, şunları söyledi:

"Topyekun bir mücadele etmemiz gerekiyor. Öncelikle suyu tasarruflu kullanmamız lazım. İhtiyacımız ne kadarsa ondan fazlasını kullanmamak gerekiyor. Artık su sürdürülebilir olabilmesi için tasarrufa çok önem vermemiz lazım. Biz bu konuda hem sosyal medyada hem görsel medyada, okullarda çeşitli yerlerde su tasarrufuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz.ö

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCA/KONYA, DHA))

Kaynak: DHA

