3 kişinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü, takip mesafesini korumamış

KONYA'da TIR'a arkadan çarpan kamyonette 2 Afganistanlı işçi ile hayatını kaybeden ehliyetsiz sürücüsü Mustafa Samet Pullu'nun (22) cenazesi toprağa verildi. İlk raporda, sürücü Pullu'nun takip mesafesini korumadığı için kazanın gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Afganistan uyruklu tarım işçileri Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi'nin (28), cenazeleri ise 15 gün içinde aileleri teslim almazsa, kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konya- Karaman kara yolunun 19'uncu kilometresinde, Kaşınhani Mahallesi yakınında meydana geldi. Tarlayı sulayıp, Kaşınhanı Mahallesi'ndeki evine dönen Mustafa Samet Pullu yönetimindeki 52 ADD 935 plakalı kamyonet, Mustafa Çelik'in kullandığı 33 DNJ 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hurdaya dönen kamyonetteki Mustafa Samet Pullu ile işçiler Najmuddin Rahmanqul ve Mohammad Sharif Azizi'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı duyup, kazanın yaşandığı bölgeye gelen sürücü Pullu'nun yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Samet Pullu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Kaşınhanı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Najmuddin Rahmanqul ile Mohammad Sharif Azizi'nin cenazelerinin ise 15 gün içinde aileleri teslim almazsa, kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi. İlk raporda, sürücü Pullu'nun takip mesafesini korumadığı için kazanın gerçekleştiği belirtildi. İfadesi alınmak üzere gözaltı alanına TIR şoförü Mustafa Çelik'in de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.