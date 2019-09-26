Son Dakika Haberleri: Konya'da tır, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Konya'da tır, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

45 dakika önce

Konya'da TIR, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralıKONYA'da kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçip, çarptığı otomobili altında sürükleyip şarampole uçtu.

Konya'da TIR, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'da kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçip, çarptığı otomobili altında sürükleyip şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Mesut Ay'ın kullandığı 07 FES 29 plakalı otomobile çarpan TIR, otomobili altında sürükleyip, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay, eşi Celile Ertaş Ay öldü. Ay çiftinin oğlu Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ve TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.

Araç içinde sıkışan Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri de, otomobilin üstündeki TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra kurtarılıp, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Konya'da tır, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:04 Kaynak: DHA
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