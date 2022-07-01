Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı

01.07.2022 12:32
Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı

Türkiye genelindeki 24 ilde başlatılan "Tümor" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüpheliden 7'si Konya'da yakalandı.

Türkiye genelindeki 24 ilde başlatılan "Tümor" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüpheliden 7'si Konya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde "Tümör" operasyonu başlatıldı. Operasyon dahilinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ve Yağma' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ereğli ve Beyşehir ilçesindeki şüpheli şahısların adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 26 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 12 adet yapım aşamasında olan parçalı vaziyette markasız tabanca, çok sayıda kesici ve delici aletin yanı sıra silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü Konya'da gümrük kaçağı 3 bin 422 ilaç ele geçirildi Konya'da gümrük kaçağı 3 bin 422 ilaç ele geçirildi
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da 'Tümör' operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement