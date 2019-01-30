Konya'da Yaralı Halde Bulunan Şahin Koruma Altında
26 dakika önce
Konya'da, bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya
'da, bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı bir şahinin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Meram
İlçesi Alakova Mahallesinde belirtilen adrese gelen ekipler, bir vatandaş tarafından bahçesinde uçamaz vaziyette bulunan şahinin yaralı olduğunu tespit etti. Teslim alınan yaralı şahinin Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine tedavi edilmek üzere götürüldüğü, tedavisinin tamamlanmasının sonrasında ise tekrar tabiata bırakılacağı öğrenildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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