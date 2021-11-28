KONYA'DAKİ İLGİNÇ CADDE VE SOKAK İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'de 38 bin 873 kilometrekare ile en büyük yüzölçümüne sahip kenti olan Konya'da ilginç cadde ve sokak isimleri dikkat çekiyor. Bunların arasında Felek, Kardeşkanı, Evli Örencik, Fantezi, Asbaşkan, Alınyazısı gibi isimler yer alıyor.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin nüfusa sahip Konya'nın kent merkezi Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinden oluşuyor. Toplam 293 mahalle, 12 bin 58 sokak ve cadde bulunan kentteki bazı cadde ve sokak isimleri ise dikkat çekiyor. Bu isimlerden bazıları şöyle

'Avuakat, Acele, Acil, Alyanslı, Alın Yazısı, Altınbilezik, Altınçanak, Altınçimen, Altındamla, Altınkalem, Altınkapı, Altanbardak, Altınkıyısı, Atlama, Asbaşkan, Ayrılık, Atardamar, Ağırsu, Ağırtaş, Ağırtop, Ahlak, Avize, Bakiye, Başsavcı, Bahtıgüzel, Beyazbenli, Bedel, Bulamas, Balsatan, Balveren, Balyemez, Bayırgücü, Bembeyaz, Buzkalemi, Bülbülyuvası, Cebelcudi, Canbaz Osman, Cibi, Cicili, Çokbilici, Çokyürür, Çokokur, Çıkış, Delil, Dadak, Dua, Döker, Döşer, Düz, Evrakçı, Evli Örencik, Emaye, Eynesil, Fantezi, Felek, Hoş Sohbet, İfade, İçme, İnanır, Kardeşkanı, Karaböcek, Kaymakzade, Karabasan, Kasabınçalılar, Koka, Komisyon, Maviş, Mavi Su, Milliler, Mola, Nacizane, Papağan, Pelitözü, Üç direkli, Tartan, Tamir,Terbiye, Zemzem Kuyusu.?