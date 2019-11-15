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Konya'daki okul "Avrupa Kalite Ödülü Etiketi" aldı
6 saat önce
Hüyük ilçesindeki Şehit Kadir Kayhan ilkokulu eTwinning projeleri kapsamında "Avrupa Kalite Etiketi" ödülü aldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Hüyük ilçesindeki Şehit Kadir Kayhan ilkokulu eTwinning projeleri kapsamında "Avrupa Kalite Etiketi" ödülü aldı.
2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning projesi kapsamında, Hüyük ilçesine bağlı Kıreli Mahallesi'ndeki Şehit Kadir Kayhan ilkokulu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle "Avrupa Kalite Etiketi" ödülü verildi.
Ayrıca Avrupa eTwinning okulu olarak seçilen okulda, öğretmenlerin hazırlamış olduğu projelerin dört tanesi "Avrupa Kalite Ödülü"ne layık görüldü.
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