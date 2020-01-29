Konya'nın Ereğli ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları ödemediği iddia edilen Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebeci İrfan Alkan'ın 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tatlı ve Alkan katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

2014 yılında 132 bin 500 lira para yatırdığı ve bu paranın karşılığını şirketten alamadığını iddia eden emekli astsubay Aydemir Özkan ile 76 bin 250 lira yatırdıktan sonra zarara uğradığını öne süren Zeki Ateş davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Özkan ile Ateş'in avukatı Ahmet Öztürk, müvekkillerinin söz konusu şirkette denetim kurulu üyelikleri yaptığını belirterek, davaya katılmaları gerektiğini savundu.

Sanık Orhan Tatlı'nın avukatı Volkan Ölmez, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını, bir sonraki duruşmada hazır bulunacağını belirtti.

Ölmez, Tatlı'nın daha önce verdiği ifadeleri tekrarladıklarını, celse arasında ayrıntılı savunma yapacaklarını söyledi.

Sanık İrfan Alkan'ın avukatı da detaylı savunma yapacaklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle katılma talebinde bulunan Aydemir Özkan ve Zeki Ateş ile Maliye Hazinesi avukatının taleplerinin reddine karar verdi.

Heyet, sanıkların bir sonraki duruşmada, zorla getirme emriyle hazır bulundurulması için talimat yazılmasına, 2006-2016 yılları arasında söz konusu şirket ve sanıkları adına bakanlık sistemine kayıtlı büyükbaş veya küçükbaş hayvan olup olmadığının araştırılmasına, şirkete süt, et besiciliği, buzağı destekleme veya hibe adı altında ödeme yapılıp yapılmadığının incelenmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Mağdur Aydemir Özkan duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketin kendisi gibi bin 300 üyesinin mağdur edildiğini, dolandırıldığını öne sürdü.

Adaletin tecelli etmesini istediklerini söyleyen Özkan, "Emekli ikramiyem ve eşimin babasından kalan tarlanın parası burada hiç oldu gitti. Para yatırdığımızda o günün şartlarında 23 inek hissesi olarak girmiştim. O dönem bana çiftliği gezdirmişlerdi. 5 bin 400 hayvan vardı, günde 45 ton süt üretiliyordu. Bize hayvanların hastalandığıyla ilgili mesaj geldikten sonra çiftlikte yapılan incelemelere bizzat katıldım. Üyelerden 20 bin inek parası toplanmış olmasına rağmen, çiftlikte 5 bin civarında hayvan vardı. Toplanan paraların karşılığında mal alınmamıştı. Mağduriyetler peş peşe geldi. Elimizde 70 milyon değerinde bir çiftlik varken simdi elimizde boş hisse kağıtları kaldı. Hakkımı arayacağız." diye konuştu.

Özkan'ın avukatı Ahmet Öztürk de Türkiye'nin çeşitli şehirlerden sisteme üye olan yatırımcıların, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için şikayette bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere Çiftlikbank bu işin başını çekiyordu. Belki de Ekta, bunun 2'incisiydi. En son rakamlarla 120 milyon cirosu olan bu şirket, yakın zamanda 8 milyondan satıldı. Arada 102 milyon gibi çok ciddi bir kayıp var. Bugün söz konusu yöneticiler hakkında bir yargılama yapıldı. Biz bu işin peşindeyiz, vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Çok ciddi para aklamaları var. Adalet er ya da geç ortaya çıkacaktır. Çiftlikbank'tan sonra ikinci bir mağduriyet burada oldu. Bir daha böyle mağduriyetler yaşanmasını istemiyoruz. Sanıklar ifadelerinde, söz konusu çiftliğin nasıl sıfırlandığına ilişkin açıklamalarında, 5-10 bin hayvanın hastalıktan kaynaklı, bir anda telef olduğunu söylemişlerdir. Bu mümkün değildir. Bu çiftlikler ari çiftliklerdir, her türlü önlem alınmaktadır. Mali bilançolar işlendiği zaman, bu paraların nereye gittiği er ya da geç ortaya çıkacaktır."

Olay

Ereğli'de, 2007 yılında Orhan Tatlı tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, "süt bankacılığı" modeliyle üyelerden para toplamaya başlamış, üyelere ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtilmişti.

Sisteme para yatıran üyeler, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebeci İrfan Alkan hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açılmıştı.