Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

02.05.2022 06:28

Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İlçe merkezi Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın nedeniyle göçen evin enkazında Havva Yar Sırım (75) ile engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı (35) arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin, güç koşullar altında yaptığı çalışmada, Mehmet Ali Sırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Anne Havva Yar Sırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YORUMLAR
500
Köprüden dereye düşerek denize sürüklenen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Köprüden dereye düşerek denize sürüklenen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Trafik kazasında suya kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı Trafik kazasında suya kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 07:16:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement