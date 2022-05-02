Yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evde bir kişinin cesedine ulaşıldı.
İlçe merkezi Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangın nedeniyle göçen evin enkazında Havva Yar Sırım (75) ile engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı (35) arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin, güç koşullar altında yaptığı çalışmada, Mehmet Ali Sırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Anne Havva Yar Sırım'ı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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