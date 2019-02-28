Konya Gazinoda Çıkan Silahlı Çatışmada Gözaltına Alınan 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Gazinoda çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildiKONYA'nın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı gazinodaki silahlı çatışma olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Gazinoda çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi



KONYA'nın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı gazinodaki silahlı çatışma olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.



Olay, dün saat 01.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi'ndeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre Bilgin T., kardeşleri Hüsnü T., Süleyman T. ve arkadaşı Timur Ü. ile gazino çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Süleyman T. ve Hüsnü T. ile gazino çalışanı Yusuf S. çeşitli yerlerinden vurularak, yaralandı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki grup arasında çatışma Doğualagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde de devam etti. Başka gazino çalışanlarının da katıldığı çatışmada Bilgin T., kavganın ilk çıktığı gazinoda çalışan Mümin Gülger'i tabancayla başından vurarak, öldürdü.



Olayın ardından polis, Bilgin T. ve Timur Ü. ile ile olaya karıştığı ileri sürülen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. 1'i öldürülen Gülger'in üzerinde olmak üzere 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 13 kişi yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi