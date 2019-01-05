Son Dakika Haberleri: Konya İçin Kar Uyarısı

Konya İçin Kar Uyarısı

1 saat önce

Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun Toroslar bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden sonra Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, kar yağışlarının yer yer yoğun olacağı öngörülüyor. Bölgede görülecek kar yağışının, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:28 Kaynak: AA

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