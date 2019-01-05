Konya İçin Kar Uyarısı
1 saat önce
Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Konya
'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya
yolunun Toroslar
bölümünde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden sonra Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, kar yağışlarının yer yer yoğun olacağı öngörülüyor. Bölgede görülecek kar yağışının, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar
yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgarla tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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