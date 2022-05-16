Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

16.05.2022 14:54
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KONYA

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Son dakika haberleri! 'FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması'na yönelik Konya merkezli operasyonda 11 zanlı yakalandı Son dakika haberleri! 'FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması'na yönelik Konya merkezli operasyonda 11 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Terör, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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