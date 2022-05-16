Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KONYA