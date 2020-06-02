Konya'nın ilk trafik eğitim parkında düzenleme çalışmaları başladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi, Konya'nın ilk trafik eğitim parkının eski güzel ve görkemli günlerine döndürülmesi için harekete geçti.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, trafik parkındaki çalışmalarını inceleyerek bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kavuş, trafik parkı olarak bilinen alanın tekrar eski kimliğine kavuşacağını aktardı.

Parkın, şehrin en eski aile parklarından biri olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Park, işletmecisi çıktıktan sonra birkaç yıldır boş bir şekilde bekliyordu. Şehrin ortasında kalan bu parkı eski güzel, görkemli ve nostaljik günlerine döndürmek için Büyükşehir Belediyemizle çalışmalara başladık. Toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekareyi bulan park içerisindeki tesisi Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Meram Belediyesi olarak biz de peyzaj çalışmalarını ve çocuklara trafik eğitimin verileceği trafik parkı bölümünü yapıyoruz. Çocuklarımız eğitim alırken ailelerinin de buradaki çok büyük ağaçların altında dinlenip nefes alabilecekleri bir mekan haline getirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna kadar buradaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Parkın şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kavuş, yeni normalleşme adımları çerçevesinde halkın hizmetine sunulacak diğer parklardaki düzenleme çalışmalarında da sona gelindiğini bilgisini de paylaştı.