Konya'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenleri düzenlendi

Konya'nın Kulu, Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Halkapınar ve Yalıhüyük ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kulu'da düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, protokol üyeleri, sivil ve askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir temsilcilikleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Törene katılan ilçe protokolü ve gaziler ilçe şehitliğini ziyaret etti.

Seydişehir

Seydişehir'de Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilcisi Yakup Söğüt günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından ilçe protokolü ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

Törene, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bozkır

Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bozkır İlçe Kaymakamlığı ve Bozkır Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından program sona erdi.

Programa Bozkır Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Bozkır Belediye Başkan Vekili Mustafa Şahin, Bozkır Cumhuriyet Savcısı Kemal Büyükatak, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan Halkapınar, Yalıhüyük ve diğer bazı ilçelerde de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.