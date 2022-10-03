Kısa sürede yakalanan Oktay Ü, ilk ifadesinde kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve çaldığı cep telefonunu bir telefon dükkanına sattığını itiraf etti.

Telefonu gasbedilen kişinin olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 5 suç kaydı olan Oktay Ü. (21) olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'da kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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