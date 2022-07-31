Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı - Son Dakika
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Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı

31.07.2022 14:29
Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ev ve bitişiğinde bulunan samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen ahır sahibi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ev ve bitişiğinde bulunan samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen ahır sahibi yaralandı. Yangında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ustaoğlu'na (66) ait besi damının ev ve samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler tarafından itfaiyeye haber verildi. Bu sırada besi damının ahır kısmında bulunan hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasına dalan Abdullah Ustaoğlu, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Çevreden gelen vatandaşlar tarafından ahırdan çıkartılan Ustaoğlu, özel bir araçla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ustaoğlu, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Konya Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman İşletmesine ait itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

YORUMLAR
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Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı Konya'da besi damında çıkan yangını söndürmek isteyen kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı - Son Dakika
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