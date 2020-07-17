KONYA Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjü aşıp karşı şeride geçip taksiyle çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan Nihat Erdem (46)yaşamını yitirirken, her iki araçtaki 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Selçuk Erdem yönetiminde 70 BB 629 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Ahmet Baybağ'ın kullandığı 42 TT 831 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Erdem, yanında bulunan Nihat Erdem, Emine Erdem ve Nida Erdem ile taksi şoförü Ahmet Baybağ ve müşterisi Somali uyruklu Abdırrazzak Ahmet Ali yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Araçlar içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan Nihat Erdem, sağlık görevlilerin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çevrede toplanan kalabalık ise koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı edip, kaza yerini izledi.

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