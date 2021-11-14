Parklarda masa tenisi alanları oluşturuluyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki parklarda vatandaşlar için masa tenisi alanları oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm Konyalıların spor yapabileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Şehrin dört bir tarafında belediyeye ait parklara masa tenisi oynamak için alanlar oluşturduklarını ifade eden Altay, "Tüm hemşerilerimizin oynayabileceği masa tenisi masaları açık alanda kullanılmak üzere dizayn edilerek parklardaki yerini aldı. Her şey Konyalı hemşerilerimizin mutlu ve sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmesi için." dediği belirtildi.

Masa tenisi oluşturulan parklar ise Kültürpark, Karaarslan Hadimi Parkı, Evliya Çelebi Parkı, Tavusbaba Parkı, Kozağaç Parkı, Birlik Parkı, Saraybosna Parkı, Kılıçarslan Parkı, Şefikcan Parkı ve Sağlık Parkı oldu.