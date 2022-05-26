Konya polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika
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Konya polisinden motosiklet denetimi

26.05.2022 15:37
Konya polisinden motosiklet denetimi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yaz aylarının gelmesiyle Konya'da motosiklet kullanımı artış gösterdi. Kentte kamu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletler ve şarjlı bisikletlerin tespiti ve hırsızlık olaylarının gerçekleşmeden önüne geçilmesi amacıyla şehrin farklı bölgelerinde 11 noktada denetimler yapıldı. Tescilsiz, muayenesiz, yönetmeliğe uygun olmayan şekilde sepet takılarak atık toplanan motosikletler ve sürücü belgesi olmayan ve kask takmayan sürücüler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Yapılan denetimlerde, 230 şahıs, 153 motosiklet ve 77 elektrikli bisiklet sorgusu yapıldı. Son dönemde artış gösteren ve atık toplamak için kullanılan sepetli motosikletlerin de arasında bulunduğu 35 motosiklet ve 8 elektrikli bisiklet trafikten men edildi. Uygulamada durdurulan motosiklet sürücüleri kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. - KONYA

Konya polisinden motosiklet denetimi
Konya polisinden motosiklet denetimi
Konya polisinden motosiklet denetimi

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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Konya, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika


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