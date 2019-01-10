Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,362
| 1,452
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,288
| 1,302
|Düşük vasıflı buğday
| 1,277
| 1,411
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,101
| 1,113
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,842
| 1,116
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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