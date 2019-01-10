Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası, System.String[]
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,362-1,452 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,362 1,452
Ekmeklik diğer buğday 1,288 1,302
Düşük vasıflı buğday 1,277 1,411
ARPALAR
Arpalar 1,101 1,113
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,842 1,116

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:50:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]