Konya Ticaret Borsası
1 saat önce
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.
Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,323
| 1,400
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,408
| 1,408
|Düşük vasıflı buğday
| 1,265
| 1,497
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,106
| 1,111
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,994
| 1,129
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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