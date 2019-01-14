Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,323-1,400 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,323 1,400
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,408 1,408
Düşük vasıflı buğday 1,265 1,497
ARPALAR
Arpalar 1,106 1,111
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,994 1,129

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Mısır, Konya, Ekonomi
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